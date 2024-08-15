جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة المنصورة لمكتب التنسيق والتحويلات.. صور

الدقهلية - سارة الباز

استقبلت جامعة المنصورة، طلاب الثانوية العامة 2024 بمكتب التنسيق الإلكترونى بناءً على توجيهات الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة ببدء العمل بمكتب التنسيق، والتحويلات للعام الجامعى الجديد 2024/ 2025.

وقام الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لمكتب التنسيق والتحويلات بالجامعة، ورحب خلال الزيارة بطلاب الثانوية العامة، وقدم لهم التهنئة بمناسبة النجاح، كما استطلع آراء الطلاب، وأقاربهم عن جودة الخدمات المقدمة إليهم بمكتب التنسيق، وتفقد خلال الجولة أداء مكاتب التحويلات.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوى، الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على مكتب التنسيق إلى أن مكاتب التنسيق بالجامعة تستقبل يوميًا حوالى 250 طالب، وطالبة لتسجيل الرغبات بعد ظهور وتعديل نتيجة الثانوية العامة.

وقد استعدت جامعة المنصورة بتجهيز 4 أماكن للتنسيق الإلكترونى فى الجامعة من خلال وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات "المركز الرئيسي"، وذلك بالمدينة الجامعية بمدينة جيهان للطالبات، ويمكن الوصول لها من خلال بوابة الجلاء، وثلاث معامل بكلية التربية داخل الحرم الجامعى، وذلك بقوة 150 جهاز كمبيوتر، و 50 من العاملين لإدخال البيانات، وتسجيل رغبات الطلاب، ولجان استعلامات للرد على استفسارات الطلاب، وتعريفهم بالبرامج المميزة بالجامعة.

وتوفر الجامعة معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، حيث تم عمل مسارات لدخول، وخروج الطلاب منعًا للازدحام والتكدس، وتم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس، بالإضافة إلى وجود لجان للعام الثانى على التوالى متخصصة للتعامل مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.



الدكتور محمد عطية يتابع سير العمل بمكتب تنسيق الجامعة



الدكتور محمد عطية يتفقد الطلاب أثناء تسجيل الرغبات



جانب من جولة نائب رئيس جامعة المنصورة