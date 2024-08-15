جوجل تكشف تفاصيل استهداف قراصنة إيرانيين لحملات ترامب وهاريس الانتخابية

كتبت : نهال أبو السعود

قالت شركة جوجل إن قراصنة إلكترونيين مدعومين من إيران يستهدفون الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال تقرير صادر عن جوجل بشأن التهديدات الإلكترونية إن مجموعة قرصنة تعرف باسم APT42 ومرتبطة بـ الحرس الثوري الإيراني قامت بمحاولات اختراق لشخصيات ومنظمات رفيعة في إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك مسؤولين حكوميين وحملات انتخابية.

وكانت حملة هاريس أعلنت، استهدافها من قبل قراصنة إلكترونيين أجانب، بعد أيام من ادعاء حملة ترامب أنها تعرضت للاختراق من قبل إيران وصرح مسؤول في حملة هاريس :"في يوليو، أبلغت الفرق القانونية والأمنية في الحملة مكتب التحقيقات الفيدرالي بأننا كنا هدفا لعملية تأثير من قبل فاعلين أجانب".

وقال التقرير إن قسم تحليل التهديدات في جوجل لا يزال يرصد محاولات فاشلة من APT42 لاختراق الحسابات الشخصية لأفراد مرتبطين بالرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المرشحة لخلافته كامالا هاريس والرئيس السابق الساعي للعودة الى البيت الابيض دونالد ترامب.

ووفقا لاسوشيتد برس، تعمل مجموعة القرصنة عبر جمع معلومات عن الأهداف ووضع خطط "تصيد" لخداع الضحايا من أجل الكشف عن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم مثل البريد الالكتروني وتضمن التقرير أمثلة على ذلك بينها تظاهر القراصنة بأنهم مؤسسة أبحاث أو جهة اتصال موثوقة لجذب الضحايا إلى عقد اجتماعات فيديو مزيفة، حيث تكون هناك حاجة إلى استخدام كلمات المرور لتسجيل الدخول للمشاركة.

وأشارت جوجل إلى أنها أحبطت محاولات من APT42 لاختراق حملتي بايدن وترامب عام 2020، وتضمنت لائحة أهداف مجموعة القرصنة الإيرانية في مايو ويونيو من هذا العام محاولات اختراق حسابات بريد إلكتروني شخصية لنحو عشرة أشخاص مقربين من بايدن أو ترامب، لكن جوجل أحبطتها.

وقالت جوجل أيضا أن المجموعة اخترقت حساب شخصي لمستشار سياسي مؤثر وأكدت "أن APT42 عامل تهديد متطور ومثابر لا يظهر أي إشارات لوقف محاولات لاستهداف المستخدمين ونشر تكتيكات جديدة".، وتابعت "في فصلي الربيع والصيف، أظهروا قدرة على القيام بالعديد من حملات التصيد الاحتيالي بشكل متزامن وبتركيز بشكل خاص على إسرائيل والولايات المتحدة".