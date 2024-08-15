جهات التحقيق تتسلم التقرير الطبى لجثامين ضحايا غرق أسرة فى نيل أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تسلمت جهات التحقيق فى الجيزة، التقرير الطبى الخاص بفحص جثامين أفراد أسرة بإحدى قرى أطفيح، تعرضوا للغرق فى نهر النيل.

وكشف التقرير الطبي الخاص بوفاة أسرة مكونة من عامل و3 من أبنائه، غرقا في نهر النيل، أن سبب وفاتهم إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية، وتبين من خلال مناظرة الجثث عدم وجود أي إصابات ظاهرية بهم.

وتعني "إسفكسيا الغرق" - عدم تمكن الجسم من الحصول على ما يكفيه من الأكسجين عقب تعرضه للغرق.

وقررت النيابة دفن جثث الضحايا، لعدم وجود شبهة جنائية، حيث تسلمهم ذويهم، وتم تشييع جنازتهم بقريتهم في أطفيح.

وكشف أحد أقارب الأسرة التي تعرضت للغرق في نهر النيل، والمكونة من أب و3 من أبنائه في إحدى قرى أطفيح، تفاصيل الحادث، فذكر أن الأب "أشرف " يعمل بإحدى الشركات، وتتطلب مهام عمله السفر، وخلال قضاءه الإجازة بصحبة أسرته المكونة من 6 أبناء وهم ذكر و5 فتيات، طلب منه إبنه "محمد" التنزه بنهر النيل، فاستجاب الأب له، واصطحب زوجته، وأبناءه الخمسة، حيث أن إبنته الكبرى متزوجة، وتوجهوا للتنزه، وخلال جلوسهم بجانب نهر النيل في قرية الحلف الغربي بأطفيح، تعرض الإبن للغرق، حيث جرفته المياه، لعدم إجادته السباحة.

أضاف أن إحدى شقيقاته ووالده قفزا خلفه في محاولة لإنقاذه، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق، مما دفع شقيقته الأخرى لمحاولة إنقاذهم لتتعرض للغرق أيضا.

لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثث.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق 4 أشخاص في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أب و3 من أبناءه تعرضوا للغرق، خلال محاولة الضحايا إنقاذ أحدهم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.