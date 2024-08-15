جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة د .هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 و قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا اشتبه هيثم خلف الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد عابدين مأمور الفحص وأحمد جمال حامد مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.



وتم تكليف أحمد جمال صلاح بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر داخل حقائبه.



وقام بالجرد والتحريز مصطفي مختار وأيمن ربيع بحضور مصطفي جنيدي وعبد المحسن عبده الشعينى مدير إدارة الأمن الجمركي .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 54 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بالتعاون مع د. سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



محاولة تهريب -ماريجوانا (2)



محاولة تهريب -ماريجوانا (3)



محاولة تهريب -ماريجوانا (1)



