"جامعة القناة" تدعم المشاركة بالمسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة التخطيط الإستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم، ورشة عمل تحت عنوان: "تقديم الدعم الفني لتعليم الإسماعيلية للمشاركة في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وذلك بإشراف عام الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية ، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تقديم الدعم الفني لطلاب التعليم قبل الجامعي، مشددًا على أن هذه المبادرة تعكس التزام الجامعة بتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة بين الشباب.

وأضاف "مندور" أن تشجيع الطلاب على المشاركة في هذه المسابقة يعد خطوة أساسية نحو تطوير مهاراتهم وتعزيز وعيهم بالقضايا البيئية.

حاضرت في ورشة العمل الدكتورة دنيا سليم حسين، الأستاذ المساعد بكلية التربية، حيث تناولت معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

كما استهدفت الورشة طلاب التعليم ما قبل الجامعي، وناقشت الفئات المستهدفة من المشروعات، بما في ذلك المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وتطرقت الدكتورة دنيا إلى معايير التقييم التي تعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل: المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، والأثر المستدام. كما تم تخصيص معيار للتمكين وتكافؤ الفرص، وقدمت إرشادات حول كيفية كتابة وتقديم طلبات الترشيح للمشروعات.

في ختام الورشة، قدم الطلاب العديد من المشروعات المبتكرة، حيث تم اختيار أفضل خمسة مشروعات قابلة للتطبيق لعرضها على لجنة المحافظة في المسابقة.