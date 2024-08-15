جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST تنظم المعرض الدولي للابتكارات IEI’2024

في ضوء الخطة الاستراتيجية لجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا (RST) ومحور الابتكار والإبداع بالخطة الاستراتيجية للتعليم العالي لرفع الابتكار الإبداعي لدى الشباب، تحرص جامعة الريادة من خلال IEEE فرع مصر على إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار الموهوبة وعرضها علي المختصين.



ومن هذا المنطلق تنظم جامعة الريادة بالتعاون مع IEEE Egypt AP-S/MTT-S فرع مصر، المعرض الدولي للابتكارات (IEI’2024) والمقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس 2024، بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، السادات، مصر.

كما تقدم جمعيات IEEE AP-S وIEEE MTT-S الدعم الفني للمعرض.

ويهدف معرض الابتكار إلى عرض المفاهيم والمشاريع المبتكرة التي تم تطويرها داخل الجامعات المصرية والاجنبية والمدارس، إلى جانب مجموعة متنوعة من المشاريع التقنية. يساهم المعرض فى تعزيز التفكير الإبداعي وإلهام الطلاب للتحقيق وإنشاء أساليب جديدة لمجموعة من القضايا والصعوبات عبر العديد من التخصصات.

تقدم للمشاركة 300 فريق وبعد مرحلتين من التصفيات بين الفرق ، تأهل للنهائي وحضور المعرض 57 فريقا من الجامعات والمدارس.

وسيتواجد بالمعرض السادة المشرفين وممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة والخبراء في مجال الابتكار والابداع.

ويعد المعرض فرصة جيدة لعرض الأعمال المبدعة للشباب الموهوبين امام لجان التقييم والمهتمين من مختلف مجالات الصناعة والتعليم والبحث العلمي.

وتشمل المشروعات المشاركة العديد من الموضوعات الهامة والمشكلات والتحديات العالمية حاليا منها موضوعات تخص الطاقة المتجددة، ومشروعات دعم ذوى الاعاقة، الذكاء الاصطناعي وتلم الالة، البيانات الضخمة، وانترنت الأشياء.

هذا وتعمل جامعة الريادة علي تبني أفكار المبدعين وتطويرها إلي حيز التطبيق من خلال مشروعات يتم تنفيذها بمعامل الجامعة وباشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،ومن ثم يمكن عرضها علي مؤسسات المجتمع المحيط حتي يتحقق الهدف المرجو منها .

كما تقدم جامعة الريادة أساليب تعليمية متفردة ورائدة في الجانبين العلمي والتطبيقي وتضم كوكبة من أعضاء هيئة التدريس. وقد تم تجهيزها بأحدث المعامل والمختبرات بما يتيح اتباع الاساليب والاتجاهات التكنولوجية المواكبة.

كما يوجد شراكة مع العديد من الهيئات والجامعات العالمية مثل جامعة إيست لندن بإنجلترا و I Park باليابان وغيرها



اتاحة الفرصة لتبادل الأفكار الموهوبة وعرضها علي المختصين



المعرض الدولي للابتكارات بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، السادات، مصر.



تعمل جامعة الريادة علي تبني أفكار المبدعين وتطويرها



جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا (RST)



جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا



كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى