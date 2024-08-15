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تنسيق الجامعات الخاصة.. استمرار إتاحة التقدم بـ 79% للطب و71% للصيدلة

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:11 ص
تنسيق الجامعات الخاصة.. استمرار إتاحة التقدم بـ 79% للطب و71% للصيدلة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، إتاحة التقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، ويتم التقدم مباشر من خلال مواقع الجامعات.

وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة بكلية الطب البشرى بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 79 % وسجل القبول بكلية طب الجلالة 76 % وسجل الحد لأدنى لقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 74 %.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بـ الجامعات الخاصة والأهلية 77 % بكلية طب الأسنان ، و75% للقبول بطب أسنان الجلالة، و73 % للقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والأسماعيلة الأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول كليات العلاج الطبيعى 75 % فى الجامعات الخاصة والأهلية ، و74 % للقبول بجامعة الجلالة ، و72% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 71 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و70 % للقبول بجامعة الجلالة والعلمين، و68 % للقبول بجامعة سيناء وفرعيها وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى 67 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و 65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 68 % بالجامعات الخاصة والأهلية، و66 % للقبول بجامعات الجلالة والعلمين، و65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات علوم الحاسب 60 % بالجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والتمريض والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية والتمريض 53 % للقبول بكل الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية 55 %.

 

 







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