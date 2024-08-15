تكساس.. التحدى الأكبر لكاملا هاريس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وكالات

تواجه نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس، مشكلة كبيرة فى القدرة على تحويل تكساس إلى ولاية داعمة للديمقراطيين، وهى الولاية التى زارتها 3 مرات فى يوليو الماضى، سواء ضمن عملها الحالى، أو كجزء من حملة ترشحها للبيت الأبيض، بحسب القاهرة الإخبارية.

وفى الواقع، لا تعتبر الولاية الثرية متأرجحة، حيث صوّتت لمرشح الرئاسة الجمهورى فى الانتخابات الـ 11 السابقة، بما فى ذلك دونالد ترامب فى عامى 2016 و2020.

وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك اقتراحات مستمرة بأن تكساس قد تكون على وشك تحول غير مسبوق فى ديناميكية الناخبين، مثل عندما هزم تيد كروز -عضو الكونجرس السابق عن ولاية تكساس- غريمه بيتو أورورك بفارق ضئيل فى سباق مجلس الشيوخ عام 2018.

ونقلت مجلة "نيوزويك" عن ماثيو إشباو-سوها، أستاذ السياسة الأمريكية فى جامعة شمال تكساس، أنه "حتى زخم هاريس والسباق الوثيق على مستوى الولاية لا يعنى بالضرورة أن نائبة الرئيس ستكون قادرة على المنافسة فى تكساس".

ووفقًا لتوقعات السباق إلى البيت الأبيض يتمتع ترامب بتقدم متوسط على هاريس فى تكساس بنحو 12 نقطة مئوية.

حسب الأستاذ فى جامعة شمال تكساس، لا تعنى الفرصة الضئيلة أن هاريس ستتجنب تكساس. بل ستزورها لجمع أموال التبرعات واستمرار الترويج لنفسها وحملتها. مع هذا "لا يوجد شيء يشير إلى أن الأداء المستقبلى سيكون مختلفًا عن الأداء الماضي، أو قد يهز التصويت الرئاسى فى تكساس".

وقال إشباو-سوها إن إحدى القضايا التى قد تضر بهاريس هى أن الناخبين فى تكساس قد يربطونها بمستويات قياسية من عبور المهاجرين غير الشرعيين التى شوهدت على الحدود خلال إدارة بايدن.

وبينما تم تكليف هاريس شخصيًا من قبل بايدن بإيجاد حل للمعابر الحدودية غير القانونية على الحدود الجنوبية فى يناير 2021، يستخدم ترامب سجل هاريس بشأن الهجرة غير الشرعية للإشارة إلى أنها غير لائقة لمنصب الرئيس.

وتلفت كيمى لين كينج، أستاذة العلوم السياسية بجامعة نورث تكساس، إلى أنه من غير الواضح كيف سيساعد تدخل هاريس فى قضية الهجرة فى تحويل تكساس "فقد شهد عام 2022 صعودًا وهبوطًا فى الاقتراع على مستوى الولاية، وحقق المرشحون الحمر -الجمهوريون- مثل الحاكم جريج أبوت، انتصارات على الديمقراطيين".

وأضاف مارك جونز، أستاذ العلوم السياسية وزميل العلوم السياسية فى معهد بيكر للسياسة العامة، أنه فى الوقت الحاضر، من المرجح أن تجعل هاريس السباق أكثر تنافسية مما كان عليه.

وقال: "لو كان بايدن هو المرشح الديمقراطي، لا أرى أن هاريس ستحقق نتائج أفضل بكثير مما حققه فى عام 2020، وبالتالى فإن فوز ترامب بأغلبية هو السيناريو الأكثر ترجيحًا اليوم".