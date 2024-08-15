تعيين رئيس جديد لجهاز السرفيس في محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تعيين رئيس جديد لجهاز السرفيس بمحافظة الجيزة، قائلًا: "النهاردة أول يوم لقائد سرفيس جديد، وكان لابد من تغيير الدماء، وتم تعيين لواء مرور سابق، متخصص".

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.



وتابع محافظ الجيزة حديثه قائلًا: "السرفيس كان من الملفات المهمة اللي نظري عليها من وقت تولي منصب محافظ الجيزة"، مضيفًا: "هناك ملفات أخرى بها مشاكل وسيتم التدخل بها تباعًا".

وأعلن المحافظ، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام سوف تشمل تنفيذ مشروعات عديدة ومتنوعة فى مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تقدر بحوالي مليار جنيه، قائلًا: "إحنا رصدنا بالخطة الاستثمارية المعتمدة هذا العام مشروعات متعددة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن إن شاء الله ربنا يوفقنا ونحققها".