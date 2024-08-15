تشغيل قسم رعاية الأطفال بمستشفيات المسلة والنيل بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع فرع الرعاية الصحية بأسوان اليوم، تشغيل قسم رعاية الأطفال بمستشفى المسلة التخصصي، بمدينة أسوان، ومستشفي النيل التخصصي بمدينةإدفو.ومتابعة رفع كفاءة مستشفي اسوان التخصصي بالإضافة لتشغيل المنشآت المنضمة حديثا لهيئة الرعاية الصحية .

جاء ذلك خلال الإجتماع التوجيهي اليومي، لجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظة ، ترأست الإجتماع الدكتورة إسراء عبد الرازق، مدير المكتب الفني ، كنائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان .

فيما تفقدالدكتور عمرو مصطفى فيصل ، مسئول التقييم والمتابعة وعضو المكتب الفني ، وذلك نائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان عدد من وحدات طب الأسرة بالمحافظة، شملت وحدة طب أسرة توشكى غرب ،التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان.

وخلال الجولة، تابع سير العمل في مختلف أقسام وحدة طب أسرة توشكى غرب بمركز نصر النوبة ، بما في ذلك قسم الطوارئ وعيادات الأسنان وطب الأسرة ، حيث اطلع على مدى جاهزية هذه الأقسام لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة ، كما التقى خلال الجولة بعدد من المنتفعين واطلع على أرائهم ومدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تفقد الدكتور عمرو مصطفى فيصل وحدة طب أسرة المنصورية بحري، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان.

وخلال الجولة، تابع سير العمل في مختلف أقسام وحدة طب أسرة المنصورية بحري بمركز دراو، بما في ذلك قسم الطوارئ وعيادات الأسنان وطب الأسرة ، حيث أطلع على مدى جاهزية هذه الأقسام لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة ، كما تفقد أقسام المعامل والصيدلية ، وتابع الخدمات الطبية المقدمة بهم، بالإضافة لمتابعة تلقي المنتفعين للخدمة ومدى رضاءهم عنها .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.