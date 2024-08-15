تحذيرات أوروبية من تفشى "أوروبوش" بعد تأكد إصابة 19 شخصا بالفيروس

فاطمة شوقى

أصدرت السلطات الصحية في أوروبا تحذيرا للمسافرين بعد تأكيد 19 حالة إصابة بفيروس أوروبوش Oropouche الذي تنقله الحشرات لأول مرة في أوروبا، وأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس عادوا مؤخرًا من إجازاتهم في كوبا والبرازيل.

وأشارت صحيفة الدياريو الإسبانية إلى أن هذا المرض الفيروسى الأكثر شيوعا الآن في أمريكا اللاتينية بعد حمى الضنك ، حيث إن القارة شهدت ارتفاع عدد الحالات من 800 إلى أكثر من 8 آلاف حالة، والبرازيل الأكثر تضررا، حيث ينتشر الفيروس مع حوالى 7 آلاف حالة وحالتى وفاة.

ويحدث حاليًا تفشي فيروس أوروبوش في بعض أجزاء أمريكا الجنوبية وكوبا، مع عدد حالات أعلى بكثير من المعتاد، كما تم مؤخرًا تأكيد أول حالتى وفاة بسبب هذا الفيروس في البرازيل، مما زاد المخاوف بشأن تفشي المرض الحالي، ولا يوجد حتى الآن لقاح لعلاج هذا الفيروس، الذي ينتمي إلى نفس عائلة الأمراض التي تشمل فيروس زيكا وحمى الضنك.

تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1955 لدى عامل غابات أصيب به أثناء عمله بالقرب من نهر أوروبوش في ترينيداد وتوباجو. تم تسجيل أول تفشي كبير للمرض في ستينيات القرن الماضي في بيليم بالبرازيل، حيث تم تسجيل 11000 حالة.

ومنذ ذلك الحين، تكررت حالات تفشي الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مليون شخص أصيبوا به منذ اكتشافه لأول مرة. وقد حدثت الفاشيات بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (على الرغم من أنها حدثت بشكل رئيسي في منطقة الأمازون في البرازيل وبيرو).



ينتقل الفيروس إلى البشر في المقام الأول عن طريق لدغة البعوض المصاب، وعادة ما يحدث ذلك في مناطق الغابات وبالقرب من المسطحات المائية. ويحدث الانتقال عادة خلال النهار، وخاصة عند الفجر والغسق.

وتتشابه أعراض مرض فيروس أوروبوش تمامًا مع أعراض الأنفلونزا، فهي تسبب حمى مفاجئة، وصداعًا، ودوخة، وقشعريرة، وآلامًا في العضلات، وحساسية للضوء. تستمر هذه الأعراض عادة ما بين يومين وخمسة أيام بعد لدغة الحشرة المصابة.