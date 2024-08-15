تاجر مواد مخدرة يكشف عن مصدر حصوله على كيلو هيروين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، عن مصدر الحصول عليه، فذكر أنه يتعامل مع تاجر مخدرات أرشد عن هويته لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وتحصل منه على الهيروين، ليتولى ترويجه بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لتوزيعها بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كيلو من مخدر الهيروين، واعترف المتهم بالاتجار بالمخدر.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، اعترف بحيازته بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.