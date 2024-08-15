بعد فتوح.. 7 لاعبين لكرة القدم سبقوا لاعب الزمالك فى دهس أشخاص بسيارتهم بالخطأ

كتب - أحمد عبد الهادى

لم يكن لاعب الزمالك أحمد فتوح هو أول من أُتهم بدهس شخص بسيارته عن طريق الخطأ بعد تعاطيه "حشيش" وفق تقرير الطب الشرعى، حيث تورط عدد من لاعبي كرة القدم الذين تورطوا فى حوادث دهس أشخاص بسياراتهم بالخطأ، سواء كانوا فى حالة سكر أو نتيجة للحوادث غير المقصودة، فيما يلي بعض الأمثلة على هؤلاء اللاعبين:

1. ماركوس ألونسو (كرة القدم):



في عام 2011، تورط لاعب كرة القدم الإسباني ماركوس ألونسو في حادث سيارة في مدريد أسفر عن وفاة فتاة، كان ألونسو يقود السيارة تحت تأثير الكحول وتم اتهامه بتهمة القتل غير العمد.

2.برونو فرنانديس دي سوزا (كرة القدم):

الحارس البرازيلي برونو تورط في حادث دهس بسيارته أدى إلى إصابة شخصين، حيث تم توجيه تهمة القتل العمد له، لكنه تمكن من تجنب العقوبة الكبيرة.

3.جون تيري (كرة القدم):

قائد فريق تشيلسي السابق تورط في حادث بسيارته عندما دهس عن طريق الخطأ أحد مشجعي الفريق، لكنه لم يُدان بأي تهمة حيث تم اعتبار الحادث غير مقصود.

4.لوكاس هرنانديز (كرة القدم):

لاعب كرة القدم الفرنسي تعرض لحادث بسيارته في إسبانيا أسفر عن إصابة شخص، لم يتم توجيه تهم جنائية له لكن الحادث أثار الجدل.

5.كارلوس تيفيز (كرة القدم):

المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز تورط في حادث دهس بسيارته في الأرجنتين أدى إلى إصابة شخص. تم اعتباره حادث غير مقصود ولم يتعرض تيفيز لعقوبة جنائية.

6.توماس رايدس (كرة القدم):

اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي تورط في حادث سير أدى إلى وفاة سيدة تم توجيه تهم القتل غير العمد له، وحكم عليه بالسجن.

7.إيدن هازارد (كرة القدم):

نجم تشيلسي السابق تورط فى حادث دهس بسيارته لأحد المشجعين عن طريق الخطأ، لكن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة.