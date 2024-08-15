انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل

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انطلقت، اليوم الخميس، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث شرع المرشحون الثلاثة وهم المرشح عبد المجيد تبون والمرشح أوشيش يوسف، والمرشح حسانى شريف عبد العالn، فى عرض برامجهم الانتخابية قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع.



وتستمر الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاث لمدة 20 يومًا، وتنتهى قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع، وهى الأيام الثلاثة التى تسمى "الصمت الانتخابي".



وحدد القانون الجزائرى المتعلق بالانتخابات عدة ضوابط لها، من بينها الامتناع عن خطاب الكراهية وكل شكل من أشكال التمييز، كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوى خاص أو عام أو مؤسسة أو هيئة حكومية لأغراض الدعاية الانتخابية.



ويمنع أيضًا استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات الحكومية ومؤسسات التربية والتعليم والتدريب, مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.



كما سوف يستفيد كل مرشح بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخصة، على أن تكون مدة الاستضافة الممنوحة متساوية بين المترشحين.



كان قد تم يوم السبت الماضى إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمنى المخصص للمرشحين بعنوان "التعبير المباشر" فى وسائل الإعلام السمعية البصرية الحكومية، بحيث تم تحديد مدة قدرها 6 دقائق لكل مترشح.