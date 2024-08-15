النوعى للجمعيات النوبية يشكر الرئيس السيسى على الإنجازات والاهتمام بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قدم أعضاء الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإهتمام بمحافظة أسوان، وأهالى النوبة لتلبية مطالبهم، وتحقيق سلسلة متميزة من الإنجازات ، وخاصة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وإحلال وتجديد البنية التحتية ، مع إنهاء المشروعات القائمة .

وأشاد أعضاء الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية بالاستجابة السريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لعقد للقاء موسع معهم ، وللتفاعل المباشر بقرارات سريعة لمختلف المطالب التى تم عرضها ، وتكليفه للمسئولين بوضع الحلول الفورية لها .

وأكدوا على أنهم كممثلين لمنظمات المجتمع المدنى وللقرى النوبية على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة الجهود التنفيذية للارتقاء والنهوض بمحافظة أسوان.

جاء ذلك أثناء اللقاء الموسع الذى عقده محافظ أسوان مع أعضاء الاتحاد.

وعقب استعراض كافة المطالب والشكاوى والمشكلات والتحديات التى تعانى منها القرى النوبية والمناطق بمدينة ومركز أسوان فى مختلف قطاعات العمل العام ، فضلاً عن عرض الأفكار والرؤى والمقترحات التى تساهم فى الإسراع بوتيرة العمل فى مختلف القطاعات الخدمية .

و أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى يعملون كجهاز تنفيذى بروح الفريق الواحد لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ، ونبذل قصارى الجهد بإخلاص وتفانى لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وفقاً للإمكانيات المتاحة ، وهو الذى يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير الدعم والإعتمادات المالية لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ، ووضع الحلول العاجلة والجذرية الهندسية والفنية لأى مشاكل أو مطالب لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها طبقاً لتوقيتات زمنية محددة ، وأشار محافظ أسوان، إلى انهم يتعاملون بشفافية مطلقة مع الشكاوى والمشاكل بدون أى تفرقة بين مواطن وأخر ، ويتم التدخل معها وحلها بشكل كامل .

مكلفاً المسئولين بأهمية توعية المواطنين وتعريفهم بأى مشروعات يتم تنفيذها فى نطاق الأماكن المقيمين فيها لإطلاعهم على حجم الجهود التى تبذل من أجلهم ، فيما تم تقديم درع الإتحاد لمحافظ أسوان تقديراً على عقد هذا اللقاء المثمر .