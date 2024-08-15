المساندة المجتمعية لجهود التنمية المستدامة حلقه نقاشية لإعلام الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

نظم مركز إعلام الإسماعيلية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ندوة تثقيفية فى إطار الحملة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.

شارك فى اللقاء الذى عقد اليوم عدد من الشخصيات العامة والتنفيذيين والإعلاميين والمهتمين بالعمل التطوعى وقيادات شعبية وطبيعية وأدار الحلقة النقاشية فريق العمل بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية.



بدأ اللقاء بترحيب ايناس يوسف مدير عام إعلام مدن القناة بالحضور، حيث نوهت عن الدور التوعوى للهيئة العامة للاستعلامات فى مجال تحفيز المشاركة المجتمعية وألقت الضوء على التنسيق المشترك بين قطاع الإعلام الداخلى بالهيئه والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى هذا المجال.

وبدأت فعاليات الحلقة النقاشية حيث تحدثت سماح محمد عبده، مدير مركز إعلام الإسماعيلية حول الهدف الأساسى من هذه الحلقة النقاشية وهو عمل حاله عصف ذهنى بين المشاركين لطرح الأفكار والمبادرات التى يمكن من خلالها تقديم الدعم التطوعى لتفعيل الجهود التى تبذلها الحكومة لخدمه عمليه التنميه أعمالا لمبدأ المشاركة الكاملة لكل فئات المجتمع.

وأثنى أكرم الشافعى المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات على الجهد المبذول للتوعية بأهمية العمل التطوعى والقى الضوء على أهمية تنسيق العمل بين القطاعين الأهلى والحكومى لدعم جهود التنمية.

وتحدث محمد جمال منسق مؤسسة حياه كريمة بالإسماعيلية وأشار إلى جهود المؤسسة بالتوعية فى توفير احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.



وأضاف جمال مسعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية المحليه حول دور الإعلام فى دعم فكر العمل التطوعى وتعزيز قيمه الانتماء لدى الشباب.

وأكمل الحديث الدكتور حسن يوسف العميد الأسبق لمعهد الدراسات الافرواسيوية بجامعه قناه السويس حول أهمية دور الجامعة كشريك اساسى يهدف إلى خدمة المجتمع بتوفير الخبرات العلمية ودعم فكر التطوع وتجهيز الكوادر الطلابية الشبابية المشاركة فى تنمية المجتمع.



وتحدثت ولاء جمعة، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن دور العمل التطوعى والأهلى فى دعم العملية التعليمية فى القرى والمناطق الشعبية والنائية سواء من خلال دعم المؤسسات التعليمية بالوسائل التعليمية أو تجهيزات المدارس بالأثاث والأجهزة الميسرة للعملية التعليمية.

وتحدث فضيله الشيخ جمال على مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية حيث تحدث عن العمل التطوعى كواجب دينى وقيمة إنسانية رفيعه حثت عليها الأديان.

وقد انتهت الحلقة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات منها تكرار الحلقات النقاشية وورش العمل لرصد مزيد من الأفكار والمقترحات الجديدة التى تخدم فكر العمل التطوعى و تجميع كل الكيانات العاملة والمتخصصة فى مجال خدمى معين أو أهداف متشابهة فى كيان موحد حتى لا تتشتت جهود التنمية وربط جهود العمل التطوعى بالعمل الحكومى من أجل خلق حالة من الشراكة والتعاون تهدف إلى وصول الخدمات لمستحقيها وزيادة التوعية فى ما يخص أهمية العمل التطوعى وخاصة بين الشباب.