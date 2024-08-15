المؤبد لعاطل تعدى على ابنة زوجته فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها " ب.ا.ع".

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 8085 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهم بضرب المجني عليها والتعدى عليها، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهم " م.ا.س" 68 سنة عاطل، هو زوج والدة المجنى عليها "ب.ا.ع" 20 عاما طالبة، وأنه متولى رعايتها من سن 8 سنوات، واعتاد المتهم التعدى عليها بالضرب، وهددها بالقتل حال استغاثتها ومتعديا عليها، وما أن فاض بها الكيل حتى قامت بالتواصل مع شقيقتها ووالدها وتقابلت معهم، واتفقا على إعداد آلة مراقبة بغرفتها لتوثيق تعدى المتهم على المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.