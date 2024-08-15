الفريق أول عبدالمجيد صقر يلتقى وفدا من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وأعضاء اللجنة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

و قدم أعضاء اللجنة التهنئة لهما على ثقة القيادة السياسية فى تعيينهما بمنصبيهما الجديدين متمنين لهما التوفيق ، مشيدين بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة لدعم الأمن والإستقرار بالمنطقة والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور الوطنى الذى تقوم به لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى كافة القضايا التى تدعم ركائز الأمن القومى المصرى , مؤكداً جاهزية وإستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على تراب مصر المقدس فى ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمى والدولى.