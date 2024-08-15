الصحة العالمية تصنف عودة ظهور الكوليرا بالعالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه في الفترة من 1 يناير 2024 إلى 28 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 307433 حالة إصابة بالكوليرا، و2326 حالة وفاة من 26 دولة عبر 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت، لقد سجلت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أعلى الأرقام، تليها المنطقة الأفريقية، ومنطقة جنوب شرق آسيا، ومنطقة الأمريكتين، والمنطقة الأوروبية، ولم يتم الإبلاغ عن أي فاشيات في منطقة غرب المحيط الهادئ خلال هذه الفترة.

لا تزال الاستجابة للكوليرا تتأثر بنقص حاد في لقاحات الكوليرا الفموية (OCV) حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض، مع طلب 105 ملايين جرعة من قبل 18 دولة منذ يناير 2023، وهو ما يقرب من ضعف 55 مليون جرعة تم إنتاجها في هذه الفترة.

صنفت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة في يناير 2023، وهو أعلى مستوى داخلي لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية. واستنادًا إلى عدد حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي، إلى جانب نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم المخاطر على المستوى العالمي على أنها مرتفعة للغاية ويظل الحدث مصنفًا كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة.