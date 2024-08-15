اليوم السابع
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السجن 5 سنوات للمتهمين فى قضية اختلاس وزارة التجارة والصناعة

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:39 م
السجن 5 سنوات للمتهمين فى قضية اختلاس وزارة التجارة والصناعة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمين فى قضية اختلاس اموال شركة الجمعية التعاونية للبترول بالسجن لمدة 5 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا مصريًا، قيمة 15109 «بونات» مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.

وبحسب التحقيقات، تحصل المتهم الثالث على البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما، فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس، فأمهراها بخاتم محطة وقود "15 مايو" الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة، جهة عملهما، ودساها ضمن «بونات» المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة، فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها، فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
 







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