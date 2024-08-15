السجن 15 سنة لقاتل نجل خالته فى الدقهلية المعروفة بـ"الأم التى حضنت قاتل نجلها"

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة العاشرة بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل نجل خالته، والمعروفة إعلاميا بقضية السيدة التى طلبت أن تحتضن المتهم بقتل نجلها.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبد الهادى.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لـ نيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمد ح.ع.ال.م. (محبوس)، 40 عامًا، للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية رقم 262 لسنة 2024 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 944 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، لأنه بتاريخ 4/1/2024 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه حاتم فتحي حسين متولي- عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما.

وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، وما أن ظفر به حتى نحر عنقه به محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «كتر».



وقد تقدمت السيدة اليوم بطلب الي القاضي للتنازل عن الحق المدني ضد المتهم، في محاولة لتخفيف الحكم عليه، وقالت السيدة دا ابني والتاني ابني، واحد راح مني ومش هسيب التاني يروح، أنا مسمحاه وزوجي مسامحه، علشان دا ابننا ومتأكدين إنه ميقصدش.

وتعود أحداث الواقعة لـ3/1/2024، بعدما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بمصرع سايس سيارات ذبحًا على يد نجل خالته، داخل جراج بمنطقة شارع المديرية بالمنصورة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين «محمد ح.ع.ال.»، 37 سنة وشهرته «كركر»، مقيم بشارع المصرف بعزبة الشال بالمنصورة، وله كارت معلومات، ونجل خالته المجني عليه «حاتم محمد فتحي البرديسي»، ومقيم بشارع سيدي يونس، بسبب خلاف على ركنة وغسل سيارة، واستل الأول سلاحًا أبيضًا، وأصابه بجرح قطعي بالرقبة وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربا، وجرى ضبطه، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية.