السجن المؤبد لميكانيكى يروج المخدرات فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريا بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المؤبد، وتغريمه 500 ألف جنيه ومصادرة المخدر والمضبوطات لاتجاره في المخدرات ومقاومته القوة أثناء القبض عليه، كما الزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 1697 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، المقيدة برقم 1289كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن" ي.م.ن.م.م"41 سنة، ميكانيكي من قسم ثان كفرالشيخ في يوم 31 مارس 2024، أحرز جوهر الهيروين بقصد الإتجار، كما أحرز فرد خرطوش و7 طلقات لذات السلاح ، وقاوم القوة أثناء القبض عليه ، رغم وجود إذن من النيابة معها ، بأن أخرج من فمه شفرة موس محاولا التعدي عليهم لمنعهم من عملهم .

وفي تحقيقات النيابة العامة أمام محمد وائل، وكيل النيابة قال المقدم حامد القرضاوي، مفتش مباحث المخدرات بوسط الدلتا، أنه وردته معلومات أكدتها التحريات بأن المتهم معه مخدرات يقوم بالاتجار بها ، وبعد استئذان النيابة العامة تم التوجه إلي مقر إقامته وما أن رأى القوة حتى حاول القاء حقيبة كانت معه، وأخرج من فمه شفرة موس محاولا التعدي على القوه لمنعها من عملها، فتم السيطرة عليه وضبطه وعثر بحوزته على 87 طربة حشيش، 4 اسطوانات دائرية الشكل، 35لفافة هيروين، فرد خرطوش ، 7 طلقات لذات العيار توكتوك، تلفون محمول ، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها واعترف بحيازته للمضبوطات وإن المخدرات للاتجار،تم تداول الجلسات وأصدرت المحكمة حكمها السابق.