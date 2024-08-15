الحكومة تستهدف تغطية خدمات التأمين الصحى بنسبة 85% بحلول 2026/2027

كتبت - نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الذى يحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024/2027) وصول نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان إلى 85% بحلول عام 26/2027.

ويأتى ذلك فى ضوء توجه الدوله نحو تعزيز قطاع الصحة الذى يعد فى مقدمة الرؤية الشاملة التى وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصرى، لاسيما و دوره كمحور رئيس فى التنمية الشاملة، وإنطلاقا من إيمانها أن الارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان توافقا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.





ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.