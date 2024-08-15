الجيش الأوكراني: أسقطنا 29 مسيرة روسية خلال هجوم ليلي

كتب محمد عبد المجيد

أعلن الجيش الأوكراني قبل قليل، عن اسقاط 29 مسيرة روسية خلال هجوم ليلي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكان القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، قد قال في وقت متأخر الأربعاء، إن السلطات في المنطقة قررت إخلاء مقاطعة جلوشكوف من السكان، وسط استمرار تقدم القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية.

تقع المنطقة على الحدود مع أوكرانيا مباشرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألفاً.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال سميرنوف على تليجرام إن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تنسق عملية الإجلاء.

كانت أوكرانيا قد قالت، إن غزوها عبر الحدود تقدم لمسافة ما بين كيلومتر وكيلومترين داخل منطقة كورسك منذ بداية اليوم وإن قواتها انتهت من إخلاء بلدة سودجا الحدودية الروسية من قوات موسكو.