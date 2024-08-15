اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التشيك ترسل مساعدات إلى اليونان لدعم جهود السيطرة على حرائق الغابات

الخميس، 15 أغسطس 2024 05:06 م
التشيك ترسل مساعدات إلى اليونان لدعم جهود السيطرة على حرائق الغابات حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية
براغ (أ ش أ)

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أرسلت التشيك اليوم الخميس، مساعدات إلى اليونان لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات المشتعلة فى البلاد منذ أيام.

وذكر راديو "براغ الدُّوَليّ" فى نشرته الإنجليزية، أن فريقا مؤلفًا من 75 من رجال الإطفاء والإنقاذ وصلوا إلى العاصمة اليونانية (أثينا) للمساعدة في إخماد حريق غابات كبير اندلع الأحد الماضي.

كما تشمل المساعدات 31 مركبة وتسعة صهاريج مياه، وتأتي المساعدات بعدما أعلنت اليونان طلب المساعدة الدولية لمكافحة الحرائق الضخمة.

ودمر الحريق المشتعل بضواحي أثينا أكثر من 104 كيلومترات مربعة وأودى بحياة شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إخلاء عدة مناطق من سكانها.







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