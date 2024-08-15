افتتاح معرض تحالف جامعة بنها لمشاريع التخرج فى مجال الأمن السيبرانى

القليوبية إبراهيم سالم

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض تحالف جامعة بنها لمشاريع التخرج فى مجال الأمن السيبرانى، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وبمشاركة عدد من طلاب الجامعات المصرية، وبحضور الدكتور عمر العوامرى المدير التنفيذى لحاضنة جامعة بنها التكنولوجية، والمشرفين على مشاريع التخرج للطلاب بالجامعات المصرية.

وأشادت، نائب رئيس الجامعة، بالجهود التى بذلها الطلاب والطالبات فى سبيل تقديم مشاريع تعالج قضايا تكنولوجية محلية، بطريقة أكاديمية تعكس التكوين الأكاديمى المُتميز الذى حصلوا عليه أثناء مسارهم الدراسى، والتى تجمع فى طرق تدريس موادها ما بين الفصول النظرية، والتطبيق العملى، والبحث العلمى، مما يدل على جودة المخرجات التعليمية، ونجاح خطط التطوير التى تنتهجها الجامعات المصرية.

من جانبه أشار المدير التنفيذى لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا، إلى أن هذه المشاريع هى نتيجة تعلم معارف نظرية واكتساب مهارات تطبيقية ضمن خطة دراسية للطلاب، تحت إشراف علمى من قبل أساتذة الكلية، حيث تناقش المشاريع المقدمة قضايا مهمة فى الأمن السيبرانى وأمن الشبكات، وتصلح لأن تكون نواة لمشاريع وطنية رائدة، وتساهم فى عمليات التنمية والتطوير، وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.