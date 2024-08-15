اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 03:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات لص محتويات السيارات بشبرا: نفذت 6 جرائم بأسلوب كسر الزجاج

الخميس، 15 أغسطس 2024 03:00 ص
اعترافات لص محتويات السيارات بشبرا: نفذت 6 جرائم بأسلوب كسر الزجاج سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد مزاولته نشاطا إجراميا، تخصص فى سرقة محتويات السيارات بمنطقة شبرا بأسلوب كسر الزجاج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، قام بسرقة "صندوق معدات وأدوات" من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة شبرا، وأعترف بإرتكاب 6 وقائع أخرى بذات الاسلوب.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 







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