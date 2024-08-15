اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 04:37 ص
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استقالة رئيسة جامعة كولومبيا بسبب التعامل مع الاحتجاجات على حرب غزة

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:06 ص
استقالة رئيسة جامعة كولومبيا بسبب التعامل مع الاحتجاجات على حرب غزة مينوش شفيق
محمد جمال

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أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا فى الولايات المتحدة مينوش شفيق استقالتها، وذلك بعد أربعة أشهر تقريبا من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات فى الحرم الجامعى على خلفية الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.


وقالت شفيق فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى الموظفين والطلاب "كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر فى مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبى على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين فى مجتمعنا".







جامعة كولومبيا

مينوش شفيق

أمريكا

غزة

الاحتلال الإسرائيلى




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