استعدادات لتشغيل 5 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بالمجان فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تعد الجلطة الدماغية من أخطر الأمراض التى تسبب الوفاة، أو تعرض الناجين من الموت إلى الشلل، ونتيجة لارتفاع نسب الإصابة بالجلطات الدماغية فى الشرقية خلال السنوات الأخيرة، دشنت مديرية الصحة بالشرقية 5 وحدات لعلاج إذابة الجلطات لسرعة إنقاذ حياة المواطنين.

وقال الدكتور هانى جيمعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن عامل السرعة هو من أهم عوامل إنقاذ حياة المصاب بالجلطة، لذلك دشنا 5 وحدات لعلاج إذابة الجلطات، ضمن خطة تستهدف إقامة 10 وحدات على مستوى المحافظة بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن الخمس وحدات ستكون في مستشفيات " الزقازيق العام، بلبيس، فاقوس ، ابوكبير ، السعديين"، وسيتم التشغيل التجريبي خلال أسابيع قليلة مقبلة.

وأضاف إلى أنه هناك إشراف نخبة من أساتذة كلية الطب جامعة الزقازيق، على الوحدات بجانب خضوع الأطقم الطبية القائمة عليها لتدريبات مكثفة، شملت الأطباء وهيئة التمريض، على كيفية التعامل مع حالات الجلطات الدماغية،

لافتاً إلى أن الوحدات المختصة تستقبل المصابين ويحصلون على العلاج مجاني، تحت مظلة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، حيث يصل سعر الحقنة الواحدة لإذابة الجلطة لأكثر من 20 ألف جنيه.

وتابع أن هناك تعاون مع الإسعاف لسرعة نقل الحالات، ويتم عقد لقاءات تنمية الوعى المجتمعى بمخاطر الجلطة لسرعة نقل المريض إلى أقرب وحدة قبل مرور أربع ساعات من الإصابة لتلقي العلاج اللازم لإذابتها، مؤكد أنه لابد بمجرد ملاحظة أن شخص طبيعي في حالة غير طبيعية، يوجد تغيرات في "الوجه، تعلثم في التحدث، عدم القدرة علي تحريك الأطراف"، ويعدّ منشط البلازمينوجين النسيجي أحد أبرز هذه الأدوية كونه يزيد احتمال التعافي الكامل من آثار الجلطة.







