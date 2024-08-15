إيهود باراك: نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين

وكالات

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك قوله إن بنيامين نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين، مرة في 7 أكتوبر الماضي ومرة في طريقة إدارة الحرب الأكثر فشلا بالتاريخ.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس حزب معسكر الدولة والوزير السابق في مجلس الحرب بيني جانتس، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهلة لإنجاز مهمتها وتحقيق هدفها.

وكان قد قال موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أمريكية إن المرشح الأمريكى للانتخابات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة