إنهيار منزل قديم بأسيوط دون وفيات بقرية بني حسين

أسيوط - هيثم البدرى

إنهار منزل قديم بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط، وتمكنت الحماية المدنية من استخراج مصاب من تحت أنقاض المنزل.

كان اللواء هشام ابو النصر محافظ اسيوط قد تلقي إخطارا من غرفة العمليات يفيد إنهيار منزل غير مأهول بالسكان بقرية بني حسين بأسيوط، وتم توجيه رئيس المركز، والحماية المدنية، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين انهيار منزل بقرية بني حسين وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج رجل "ف .أ. ق' 80 سنة مصاب بكدمات وجروح متفرقة بمناطق الجسم المختلفة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.