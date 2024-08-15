إعلام أمريكى: بايدن منفتح على إرسال صواريخ كروز طويلة المدى إلى أوكرانيا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن منفتح على إرسال صواريخ كروز طويلة المدى إلى أوكرانيا.

وكان وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، قال، إن الوزارة أعلنت حالة طوارئ من المستوى الاتحادي في منطقة بيلجورود التي تقع على الحدود مع كورسك التى تتعرض لهجوم أوكراني.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف "الوضع في المنطقة لا يزال معقداً ومتوتراً. وبسبب الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الأوكرانية على منطقة بيلجورود، تضررت المنازل ومرافق البنية التحتية مع سقوط جرحي وقتلى من المواطنين".