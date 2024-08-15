اليوم السابع
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إصلاح كسر خط عمومى مغذى لروافع منطقة الصداقة الجديدة فى أسوان

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:04 ص
إصلاح كسر خط عمومى مغذى لروافع منطقة الصداقة الجديدة فى أسوان جانب من الإصلاح
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان من إنهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له الخط العمومى 700 مللى المغذى لروافع منطقة الصداقة الجديدة فى الساعة الثانية صباحاً.

وقال المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان صحفى، إنه تمت مواصلة العمل على مدار الساعات الماضية وتكثيف الجهود ما ساهم فى تغيير الماسورة التى حدث بها الكسر.

وأضاف رئيس فرع الشركة أنه تم فتح المحابس وتعبئة الخزانات، وتم التشغيل وضخ المياه وجارى امتلاء الشبكات لانتظام مياه الشرب بشكل تدريجى داخل جميع العمارات السكنية والأدوار العليا.

وأوضح المهندس عبد الصبور الراوى أنه تم بالتوازى مع أعمال الإصلاح الدفع بشكل مستمر لسيارات مياه الشرب لتوفيرها للمواطنين لتلبية احتياجاتهم منها بالشكل المطلوب.







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