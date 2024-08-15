إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكى مع نقل بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شبين القناطر، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل، ما أسفر عن سقوط مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 4 أشخاص نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق شبين القناطر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتمكن رجال مرور القليوبية من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها لعدم تعطيل حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.