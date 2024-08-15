إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 3 أغسطس حتى 23 أغسطس الجارى ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد اليوم الخميس تنفيذ 42 حالة تعدٍّ بالمرحلة الثانية من الموجة23 والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير وبحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن 35 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي ولاية الري على مساحة 875 م2، عبارة عن عشش وأكشاك وتشوينات مواد بناء.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد 7 حالات تعدِّ على أراضي بولاية الزراعة على مساحة قيراطتين، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 3حتى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

