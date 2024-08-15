أمريكا تدين استيلاء الحوثيين على مكتب مفوضية الأمم المتحدة فى اليمن

واشنطن (أ ش أ)

أدانت الولايات المتحدة بشدة استيلاء الحوثيين على مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى صنعاء باليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الخميس، أن اقتحام واستيلاء الحوثيين على مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ينتهك المعايير الدولية ويثبت عدم احترام الحوثيين لأبسط الممارسات العالمية.

وأضافت: "هذه مجرد خطوة أخرى في سلسلة من إجراءات الحوثيين العدوانية والتي تضمنت اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين الذين يعملون لمساعدة الشعب اليمني".

وأفادت بأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين الذين عانوا من ظروف الأزمة لفترة طويلة جدًا.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها مواصلة دعم السلام التفاوضي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة ودعم عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات والمنظمات الأخرى التي تقدم الإغاثة للشعب اليمني.

واستدركت قائلة "إنه لا يمكن أن يكون هناك حل مستدام للصراع في اليمن طالما يصر الحوثيون على مهاجمة السفن الدولية وتهديد جيرانهم والشعب اليمني.