اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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5 قتلى على الأقل فى اشتباكات بين العصابات فى الإكوادور

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:57 ص
5 قتلى على الأقل فى اشتباكات بين العصابات فى الإكوادور شرطة الإكوادور ـ صورة أرشيفية
كيتو (أ ش أ)

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لقى 5 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 3 آخرون خلال اشتباكات بين عصابات فى منطقة تعدين بجنوب الإكوادور.

وأكدت شرطة الإكوادور، على حسابها على موقع "اكس" حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية، وقوع اشتباكات الليلة الماضية بين أعضاء جماعات مسلحة منظمة بمنجم في كانتون كاميلو بونس إنريكيز أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه قد اندلع تبادل لإطلاق النار لفترة طويلة بين العصابات التي تقاتل من أجل السيطرة على منطقة التعدين الغنية هذه، الواقعة بمقاطعة أزواي في جبال الأنديز.







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