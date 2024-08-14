اليوم السابع
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مصر تفوز برئاسة اللجنة العالمية للكشافة الكاثوليكية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 01:55 م
مصر تفوز برئاسة اللجنة العالمية للكشافة الكاثوليكية جانب من المؤتمر الكاثوليكى
كتبت ياسمين يحيى

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 حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة الدكتور القائد المصري أنطوان موصلي لانتخابه رئيساً للجنة العالمية للكشافة الكاثوليكية، وذلك خلال استضافة مصر للمؤتمر الكاثوليكي الدولي للكشافة خلال الفترة من (11 - 14) أغسطس الجاري، على هامش استضافة مصر فاعليات المؤتمر الكشفي العالمي.

وقال وزيرالشباب والرياضة: "يسعدنا أن تكون مصر قد احتضنت هذا الحدث الكشفي الدولي المرموق، هذا المؤتمر يؤكد على مكانة مصر كوجهة مفضلة لاستضافة المؤتمرات العالمية واستعدادها التام لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي".

وأضاف:" أن المؤتمر جذب أكثر من 80  مشارك يمثلون ٤٥ دولة على مستوي العالم، بما في ذلك قادة كشفيون وشباب وأعضاء من المنظمات الكاثوليكية للكشافة"، مؤكداً أن استضافة هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم الحركة الكشفية والمساهمة في تنمية وتطوير الشباب على المستوى الدولي.

وتضمن برنامج المؤتمر محاضرات وورش عمل منها جلسة عن أهمية التكوين الروحي في تنشئة أبناء الكشافة في العالم، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة أهمها: وضع واعتماد الخطة الاسـتراتيجيـة 2025-2027 و انتخـاب اللجنـة العالميــة الجديـدة لدورة مدتهـا ثلاث سـنوات، وكذلك إعتماد إنضمام الدول السـاعيـة إلى عضوية المؤتمر العالمي الكاثوليكي للكشـافة.

 

المؤتمر الكاثوليكى
المؤتمر الكاثوليكى

 

المؤتمر الكشفى العالمى
المؤتمر الكشفى العالمى

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 







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