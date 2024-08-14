"محمود عباس": واشنطن تتواصل مع السلطة بشكل متكرر بشأن وقف إطلاق النار بغزة

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن المسؤولين فى واشنطن يتواصلون بشكل متكرر مع السلطة الفلسطينية، وذلك تعليقا على النقاش الدائر فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف عباس- في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أن مجلس الأمن طرح منذ السابع من أكتوبر الماضي قرارا بوقف إطلاق النار للتصويت عليه ثلاث مرات. وهذا القرار ضروري من الناحيتين القانونية والإنسانية، بيد أن الولايات المتحدة عارضت وقف إطلاق النار لأنها تستخدم حق النقض "فيتو" في كل مرة.

وتابع: "فشلت الأمم المتحدة، بسبب ضغط الولايات المتحدة، في مهمتها المتمثلة بضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية".

وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، قد اتهم الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، بمنع وعرقلة "أي تحرك" لصالح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها أخذت مجلس الأمن الدولي كـ"رهينة" لديها.

ووصل عباس إلى موسكو، أمس الأول الاثنين، فى زيارة تستمر حتى اليوم؛ ومن المقرر أن يغادر بعد ذلك إلى تركيا، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.