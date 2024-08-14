محافظ الغربية يتفقد الأعمال الجارية بمحور طريق "محلة منوف" بمركز طنطا

الغربية مصطفى عادل

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الأعمال بكورنيش محلة منوف، والمقام على ترعة القاصد ويمتد من كوبري قحافة، حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم، وذلك خلال جولته لمتابعة الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والمهندس اشرف هواش مدير مديرية الإسكان، محمد متولي رئيس مركز ومدينة طنطا .

وأكد المحافظ خلال جولته، أن أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطريق محلة منوف تعد استكمالا لخطط التطوير على جانبي ترعة القاصد الممتدة من شارع الجلاء بحي ثان طنطا إلى نهاية استاد طنطا ، وسيسهم بشكل كبير تغيير شكل المنطقة بالكامل،وجعلها متنفسا طبيعيا للاهالي وزائري المحافظة .

وأضاف المحافظ انه يمثل حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة طنطا ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة، ويضمن الحد من الحوادث المرورية الكثيرة

والمتكررة بتلك المنطقة، ورفع كاهل المعاناة على المارة وقائدى السيارات والمركبات بالطريق، والحد من الاختناقات والتكدس المرورى.

وشدد المحافظ على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال و العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع مؤكدا على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الشوارع.



