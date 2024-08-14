محافظ الإسكندرية يتفقد وكالة الحضرة وسوق شيديا فى حملة مفاجئة على الأسواق

الإسكندرية جاكلين منير

في جولة تفقدية مفاجئة توجه محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد -صباح اليوم- لمتابعة أسعار بيع الخضراوات والفواكه بسوق الوكالة للجملة بمنطقة الحضرة بحي وسط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مراقبة أسعار البيع للجمهور.

وفي الإطار ذاته اجتمع محافظ الإسكندرية بتجار الجملة وأعضاء من الغرفة التجارية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس مباحث التموين للاستماع لشكاوى التجار ومطالبهم والعمل على خفض أسعار بيع

الخضراوات والفواكه، كما وجه سيادته مدير مديرية التموين بضرورة طرح الفواكه والخضراوات بأسواق المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وخفض الأسعار حتى يشعر المواطن بالفرق.

كما توجه محافظ الإسكندرية لتفقد سوق شيديا بمنطقة الإبراهيمية لمتابعة أسعار البيع للمواطنين بالمقارنة بالبيع بسعر الجملة بوكالة الحضرة مستمعًا لشكاوى المواطنين بالسوق وموجهًا بتخفيض الأسعار.

وفي الإطار ذاته، توجه محافظ الإسكندرية لمتابعة أسعار بيع الخضراوات والفواكه بسوق زنانيري بسيدي جابر بنطاق حي شرق لمتابعة فرق أسعار البيع بين الأسواق وضمان توحيد الأسعار بكافة أسواق المحافظة.

كما وجه محافظ الإسكندرية بضرورة تكثيف الرقابة وضبط الأسواق والمرور والمتابعة بشكل دوري مؤكدًا على كافة الجهات التنفيذية والتموين مراقبة أسعار البيع والالتزام بالبيع وفقًا للتسعيرة، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



