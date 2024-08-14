محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

أسيوط -هيثم البدرى

اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 71.7 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 88.16% للإعدادية المهنية، جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الاعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات فى المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكداً على إهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية والتطوير المستمر والتوسع فى إنشاء مدارس جديدة.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محمد ابراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن عدد الطلاب المتقدمين بالدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة النظامي والمنازل بلغ 15591 طالب نجح منهم 10522 طالبا بنسبة نجاح بلغت 71.7 % بالنسبة للحاضرين وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 1531 طالبا نجح منهم 1080 طالبا بنسبة نجاح 88.16%، وفي الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 11 طالبا للامتحان نجح منهم 11 طالبا بنسبة 100% ، وفي الشهادة الاعدادية للمكفوفين تقدم 4 طلاب مقيدين، حيث نجح منهم 4 طلاب بنسبة نجاح 100%.

