للمرة الأولى بجامعة الإسكندرية.. نجاح عملية نادرة لفصل توأم ملتصق من الرأس

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب برئاسة الدكتور علاء النجار، على نجاح عملية فصل أول حالة توأم ملتصق بالرأس والمخ، ترأس الفريق الطبي الجراحى الدكتور وائل خضر رئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب للأطفال، واستغرقت العملية 10 ساعات كاملة، وذلك بالمستشفى الرئيسي الجامعى قسم جراحة المخ والاعصاب.

وأشار الدكتور علاء النجار رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن العملية تعتبر من الحالات النادرة الحدوث، حيث يعتمد نجاح العمليات على حسن التحضير قبلها، موضحاً أنه تم حجز التوأم بالعناية المركزة للأطفال لمتابعتهم تحت إشراف استشاريين فى المخ والأعصاب والأطفال حديثى الولادة والتخدير، لافتاً أنه على الرغم من أن العديد من حالات التوائم الملتصقة لا يعيشون عند ولادتهم، أو يموتون بعد الولادة بوقت قصير، فإن التطوُّر والتقنيات الطبية القائمة بعناية جراحة المخ الأعصاب للأطفال بجامعة الاسكندرية قد ساهمت في تحسين معدلات بقاء التوأم على قيد الحياة وتحضيره بالشكل الأمثل لإجراء العملية الجراحية.

وتمكن الفريق الطبي من فصل التوأم الملتصق ‏بعد عملية طويلة ومعقدة استغرقت حوالى 10 ساعات، وذلك في غرف عمليات كبسولة وهي الأحدث في العالم حيث تحافظ علي بيئة خالية من الجراثيم ومزوده بميكروسكوب جراحى متطور. ساهم فى الجراحة فريق طبي من الأساتذة الاستشاريين والاخصائيين من الجراحين من المخ والأعصاب وجراحة التجميل، وساهم قسم التخدير بالإعداد الجيد قبل العملية ومتابعة المريض أثناء الجراحة كما ساهم استشاري الاطفال حديثي الولادة بالتحضير والمتابعة بعد العملية، فضلاً عن الدور الهام والحيوى لقسم الأشعة التشخيصية لدقة وتفاصيل الأشعة قبل العملية لمعرفة الشرايين والأوردة المهمة الموجودة فى مكان الإلتصاق ومناقشة ذلك مع الفريق الجراحى والتي يتوقف عليها خطوات الجراحة.

كما شارك قسم الطب الطبيعي أثناء الجراحة لتسجيل وظائف المخ الحيوية لعدم الإضرار بها أثناء الفصل وذلك باستخدام أحدث الأجهزه المتوفرة بغرفة العمليات بقسم جراحة المخ والأعصاب بعد تطويرها مما جعلها تضاهي أحدث غرف العمليات فى العالم. هذا وقد نجحت الجراحة ويرقد المريض حالياً في غرفة العناية المركزة للأطفال وجارى متابعته على مدار الساعة.







