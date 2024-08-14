كل ما تريد معرفته عن التهاب غشاء الرئة وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

غشاء الرئة يعتبر جزءا من أجهزة الجسم، يقوم بتغليف الرئة وتبطين الجزء االداخلي من جدار الصدر، ولذا فله أهمية كبيرة وفي حالة حدوث أي خلل به يتعرض المصاب لمشكلات صحية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “health line” سنتعرف على كل ما يخص غشاء الرئة.

ما هو غشاء الرئة؟

غشاء الرئة اسمه المعروف لدى الكثيرين هو الغشاء البلوري، وهو عبارة عن غشاء رقيق وشفاف يغطي الرئتين ويبطن الجزء الداخلي من جدار الصدر ويحتوي على كمية قليلة من السائل الذي يسهل التنفس.

ما وظيفة غشاء الرئة؟



- يسهل حركة الرئتين أثناء التنفس

يعمل علي سلاسة عملية الشهيق والزفير دون التعرض لأي احتكاك يعرض تلف الأنسجة المحيطة.

-يحافظ على الرئتين

يساعد غشاء الرئة في حماية الرئة بشكل كبير من الأضرار الخارجية ، وتعرضه لأي خلل يتسبب في التعرض لمضاعفات صحية على الشخص.

ما هي أضرار الإصابة بغشاء الرئة؟

تعرض غشاء الرئة لأي مضاعفات أو أضرار يتسبب في تراكم السوائل والهواء، وبالتالي يزيد من فرص تعرض الشخص المصاب لعدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، ويعرض الشخص لضيق شديد في التنفس وألم في الصدر.

ويعتمد علاج غشاء الرئة علي بعض الأدوية والفيتامينات التي تساعد في الشفاء، ومنها :

- مضادات الالتهاب، ومسكنات الألم، والعلاجات التي تحد من تراكم السوائل .

-الراحة التامة.

-المضادات الحيوية لعلاج المشكلة.

-الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

