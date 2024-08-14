اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

قاعدة عسكرية ألمانية تحذر جنودها من شرب المياه.. وشكوك حول عمل تخريبى

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:25 م
قاعدة عسكرية ألمانية تحذر جنودها من شرب المياه.. وشكوك حول عمل تخريبى جنود ألمان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت ألمانيا قاعدة عسكرية محاذية لمطار كولونيا، الأربعاء، ونصحت آلاف الجنود العاملين هناك بعدم شرب مياه الصنبور بينما تحقق فيما قد يكون عملاً تخريبياً، بحسب مصدر أمني.

وأكد المصدر، تقريراً لمجلة "دير شبيجل" بهذا الخصوص، موضحا أن مياه الصنبور ربما أصبحت ملوثة في القاعدة، التي تضم 4 آلاف و300 جندي، و1200 من الموظفين المدنيين، بعد أن اقتحم شخص المنشأة.

وأضاف أن النصيحة بعدم شرب مياه الصنبور إجراء احترازي، وأن الشرطة، والشرطة العسكرية، والمخابرات العسكرية، تنظر فيما يشتبه بأنه عمل تخريبي يستهدف القوات الألمانية.

والقاعدة مقر لأسطول من الطائرات العسكرية التي تستخدم لتنقلات، وسفر المستشار الألماني أولاف شولتز، والوزراء.

 







ألمانيا

قاعدة عسكرية ألمانية

مطار كولونيا

جنود ألمان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة