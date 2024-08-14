قاعدة عسكرية ألمانية تحذر جنودها من شرب المياه.. وشكوك حول عمل تخريبى

وكالات

أغلقت ألمانيا قاعدة عسكرية محاذية لمطار كولونيا، الأربعاء، ونصحت آلاف الجنود العاملين هناك بعدم شرب مياه الصنبور بينما تحقق فيما قد يكون عملاً تخريبياً، بحسب مصدر أمني.

وأكد المصدر، تقريراً لمجلة "دير شبيجل" بهذا الخصوص، موضحا أن مياه الصنبور ربما أصبحت ملوثة في القاعدة، التي تضم 4 آلاف و300 جندي، و1200 من الموظفين المدنيين، بعد أن اقتحم شخص المنشأة.

وأضاف أن النصيحة بعدم شرب مياه الصنبور إجراء احترازي، وأن الشرطة، والشرطة العسكرية، والمخابرات العسكرية، تنظر فيما يشتبه بأنه عمل تخريبي يستهدف القوات الألمانية.

والقاعدة مقر لأسطول من الطائرات العسكرية التي تستخدم لتنقلات، وسفر المستشار الألماني أولاف شولتز، والوزراء.