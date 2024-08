قاتل متسلسل آكل للحوم البشر.. واشنطن بوست تكشف سر هوس ترامب بـ"هانيبال ليكتر"

كتبت : نهال أبو السعود

دائما ما يذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح عن حزبه الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها نوفمبر المقبل، "هانيبال ليكتر" القاتل المتسلسل الذي جسده أنتوني هوبكينز في فيلم "صمت الحملان" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه.

في الثالث من أغسطس، بينما كان يتحدث المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب أمام تجمع حاشد في اتلانتا، ذكر "هانيبال ليكتر" وهو شخصية لقاتل متسلسل آكل لحوم البشر، قائلا: "إنهم يكرهون عندما أستخدم الدكتور هانيبال ليكتر. الراحل العظيم هانيبال ليكتر" في إشارة واضحة إلى وسائل الإعلام.

وخلال خطاب قبوله في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الشهر الماضي، تساءل: "هل رأى أحد فيلم “صمت الحملان”؟ الراحل العظيم هانيبال ليكتر. إنه يحب أن يتناولك على العشاء"

وفي وايلدوود بولاية نيوجيرسي، في 11 مايو ، قال للجمهور: "الراحل العظيم هانيبال ليكتر. إنه رجل رائع.. هل تتذكر المشهد الأخير؟" ومضى ترامب يقول: "لدينا أشخاص يتم إطلاق سراحهم في بلادنا ولا نريدهم في بلادنا"، في إشارة الي زيادة اعداد اللاجئين خلال ولاية بايدن.

قالت صحيفة واشنطن بوست ان إشارات ترامب إلى ليكتر متسقة وغير منطقية في نفس الوقت، وأشارت ان الرئيس السابق عادة يذكر القاتل المتسلسل في سياق الهجرة، مدعيًا أن المهاجرين يأتون من مصحات الأمراض العقلية.

تحدث ترامب أيضًا عن ليكتر قبل أن يقرأ قصيدة "الثعبان"، وهي القصيدة التي استخدمها لنقل رسالة مناهضة للمهاجرين في مسيراته ومناسباته العامة لسنوات، ومع ذلك، فإن الإشارات إلى ليكتر تكشف شيئًا آخر عن ترامب: العصر الذي صعد فيه إلى الشهرة والفترة السابقة التي كان فيها أحد المشاهير.

قالت واشنطن بوست ان هوس ترامب بهانيبال ليكتر يتناسب تماماً مع قالب الثمانينات، حيث وصلت رواية توماس هاريس "صمت الحملان"، التي يستند إليها الفيلم، إلى رفوف المكتبات في نفس الوقت تقريبا الذي وصل فيه كتاب ترامب عام 1987، "ترامب: فن الصفقة"، ووضعت صحيفة نيويورك تايمز الكتابين جنبًا إلى جنب في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا ذات الغلاف الورقي في منتصف عام 1989 وخرج الفيلم الذي ادي فيه انتوني هوبكينز دور ليكتر الى النور عام 1991 ليصبح اول فيلم رعب يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم.

بدأ ترامب في إدراج فيلم "صمت الحملان" في خطاباته في مارس 2023. وذكر الفيلم في خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ذلك الوقت، ولم يذكر ليكتر نفسه إلا في اجتماع حاشد في أكتوبر في واترلو، آيوا. وفي 70 خطابًا تتبعتها الصحيفة بين انطلاقة حملته الانتخابية في نوفمبر 2022 و12 أغسطس ، ذكر ترامب ليكتر أو فيلم "صمت الحملان" (The Silence of the Lambs) في 20 منها.

ويعتقد النائب الجمهوري جيم بانكس ، الذي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، أن هناك تفسيرًا بسيطًا. قال بانكس: "لقد كان فيلمًا رائعًا معترف به على نطاق واسع كواحد من أفضل أفلام الوقت. وأعتقد أنه يستمتع بخروج الليبراليين عن هيئتهم حيال ذلك".