طلاب الثانوية العامة يسجلون رغباتهم بمعامل التنسيق بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

شهدت معامل الحاسب الآلى بجامعة أسوان، اليوم إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم الكترونيا ، ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، حيث وفرت جامعة أسوان معامل مزودة بشبكة اتصالات سريعة، للتنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة فى ثلاث مقرات بمدينة أسوان.

حيث توافد الطلاب على مقرات الجامعة لتسجيل رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالعام الجامعى الجديد 2024/2025.

وقال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فى "تصريحات صحفية " ،أن جامعة أسوان قد استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى خلال فترة التنسيق، وذلك من خلال توفير معامل مزودة بشبكة اتصالات سريعة للتنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة فى ثلاث مقرات مختلفة لتهيئة بها المناخ المناسب للتنسيق مع توفير كوادر بشرية متخصصة لمساعدتهم وإرشادهم والعمل على حل اى عقبة تواجههم فى التنسيق من حيث أنه هناك نقطة تواصل بين جامعة أسوان والمكتب الرئيسى للتنسيق بالقاهرة لرد على استفسارات الطلاب .

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان تشهد إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر التنسيق الإلكترونى فى معامل الحاسب الآلى المنتشرة بالحرم الجامعي، بما فى ذلك معامل مركز المعلومات وشبكة الاتصالات فى منطقة صحارى، ومعمل كلية التربية بالنفق، ومعمل كلية الهندسة فى أبو الريش.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان قد استعدت لاستقبال الطلاب لأعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2024–2025، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة. وشملت الاستعدادات تجهيز معامل الحاسب الآلى بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة إنترنت سريعة.

وأضاف" نصرت" أن هذه الخطوة تأتى ضمن توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتقديم خدمات متميزة لطلاب الثانوية العامة. وقد تم تجهيز ثلاثة معامل مزودة بأجهزة، بسعة 25 طالبًا وطالبة لكل معمل، لتقديم الخدمة بالمجان طوال فترة مراحل التنسيق. كما يتم توفير المبرمجين والفنيين لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان إنجاز عملية التسجيل بسهولة ودون أخطاء تيسيرا على طلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة.