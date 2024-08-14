ضبط 105 آلاف عبوة سجائر حجبها تجار عن الأسواق

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أكثر من 105 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بالقاهرة بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر- كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (38580 عبوة سجائر أجنبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات" - 67040 عبوة سجائر محلية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.