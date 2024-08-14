ضبط لصوص المساكن والمتعلقات الشخصية للمواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بإرتكاب 4 وقائع أخرى بدائرة القسم وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة.

ونجحت في ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهم بسرقة بعض محتويات شركة للمقاولات والتكييفات، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وبإستدعاء مهندس الشركة تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط سيدة "لها معلومات جنائية"، لقيامها بسرقة حقيبة خاصة بإحدى السيدات بداخلها (مبلغ مالى – فيزا كارت) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقةن وضبط عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بسرقة 2 بطاريات سيارات بدائرة قسم شرطة القطامية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة أخرى وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاطاً تخصص فى سرقة محتويات المساكن بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" تم ضبطه، وضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة بعض محتويات أحد المساكن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.