ضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه كيلو هيروين فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كيلو من مخدر الهيروين، واعترف المتهم بالإتجار بالمخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الإتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، اعترف بحيازته بقصد الإتجار، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



